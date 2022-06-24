Правительство расширило список ветпрепаратов для ускоренной регистрации

Правительство расширило список ветеринарных препаратов, которые можно регистрировать в ускоренном порядке. В него также войдут оригинальные лекарственные средства российского производства, которые заменят импортные аналоги. Кроме того, сокращен и перечень документов, необходимых для регистрации ветпрепаратов.

Расширился список ветеринарных препаратов, которые можно регистрировать в ускоренном порядке за 60 рабочих дней. Теперь в него также вошли оригинальные лекарственные средства отечественного производства, которые заменят импортные аналоги. Кроме того, сокращен и перечень документов, необходимых для регистрации ветпрепаратов, сообщается на сайте правительства. Постановление № 1118 от 22.06.2022 подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также документом до 1 сентября 2023 года устанавливается ускоренный порядок прохождения процедуры, необходимой для расширения области аккредитации испытательных лабораторий. Теперь она будет занимать не более 30 рабочих дней, а не 61 рабочий день, как это было раньше. Решение снизит административную нагрузку на лаборатории и позволит им быстрее приступить к исследованиям новой продукции, подчеркнули в правительстве. В марте правительство сократило срок проведения государственной регистрации ветпрепаратов с 160 до 60 рабочих дней.

В апреле Госдума одобрила в первом чтении законопроект об упрощенной регистрации лекарств для животных. Поправки предполагают, что препараты, используемые для людей, смогут применять и в ветеринарии.

Артем Косенок

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