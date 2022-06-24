Минпромторг поддержит разработку аналогов импортных препаратов

Минпромторг поддержит проекты, которые разработают аналоги востребованных импортных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, а также процедуру их госрегистрации. Соответствующее постановление может быть опубликовано в июле.

В Минпромторге сообщили, что поддержат проекты, которые разработают аналоги востребованных импортных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, а также процедуру их госрегистрации. Это может потребоваться, если иностранные компании перестанут поставлять свои продукты в Россию. Такое постановление может быть опубликовано в июле, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Сейчас мы начали проработку механизма поддержки проектов, которые направлены на разработку и государственную регистрацию востребованных лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний — тех, которые находятся под патентной защитой, в том числе организаций из недружественных стран», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, подобный механизм формируется исключительно в качестве возможной защитной меры реагирования на потенциальный риск ухода с рынка соответствующих препаратов. Проект постановления сейчас проходит необходимые процедуры.

На прошлой неделе в Минздраве заявили, что у российской фарминдустрии есть возможность производить 80% препаратов из Перечня ЖНВЛП. Также в конце мая глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что учреждения агентства могут подготовить аналоги препаратов от орфанных болезней. В их числе самый дорогой в мире — «Золгенсма». Эти аналоги могут быть готовы уже в течение 6—8 месяцев.

Артем Косенок

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