Минздрав предложил маркировать незарегистрированные препараты

Незарегистрированные препараты необходимо маркировать наравне с зарегистрированными. Это позволит исключить риски поставок фальсифицированных лекарств. Об этом на «круглом столе» в Совете Федерации заявила заместитель директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Айсылу Камалетдинова, передает ТАСС.

«Мы видим необходимость определенных поправок в 593-е постановление правительства по ускоренной регистрации лекарственных средств и ввоза их. Лежащие на поверхности изменения — это необходимость маркировки незарегистрированных препаратов, в том числе чтобы они в полноценной мере могли в закупочной процедуре участвовать. И чтобы у нас не терялась цепочка истинности этого препарата и исключить риски поставок контрафактных и фальсифицированных препаратов», — рассказала она.

Обязательная маркировка лекарств началась в России 1 июля 2020 года. В марте Минпромторг предложил начать обязательную маркировку российских биологически активных добавок с 1 октября 2022 года. На импортные товары это правило хотят распространить с 1 ноября.

В апреле Минздрав предложил провести эксперимент по мониторингу отпуска лекарственных средств по рецепту через систему маркировки. Планируется, что он начнется с 1 июля этого года, а участие в нем примут четыре региона.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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