AbbVie выходит из соглашения с Morphic из-за проблем на испытаниях

AbbVie решила отказаться от сотрудничества с компанией Morphic Therapeutic. Компании работали над пероральными ингибиторами интегрина в целях борьбы с фиброзом.

AbbVie полностью прекращает сотрудничество с Morphic Therapeutic по изучению пероральных ингибиторов интегрина для борьбы с фиброзом, пишет The Endpoints News.

В октябре 2018 года AbbVie заключила с Morphic соглашение на 100 млн долл., посвященное созданию препаратов от фиброза. В 2020 году AbbVie сделала следующий шаг, выбрав две программы интегринов от Morphic для лечения идиопатического легочного фиброза и других заболеваний, связанных с фиброзом. Morphic получила лицензионную выплату в размере 20 млн долл. и возможность для промежуточных платежей в будущем.

В феврале этого года компания решила завершить одну из совместных с Morphic программ по исследованию интегрина αVβ6, тогда специалисты зафиксировали «сигнал безопасности» в доклинических испытаниях. Теперь же AbbVie полностью выходит из соглашения.

Платформа Morphic была разработана в лаборатории Тима Спрингера из Гарварда, одного из первых ученых, открывших интегрины. Интегрины — это рецепторы, используемые для быстрого заживления повреждений. Однако они могут наносить организму вред в определенных ситуациях.

В 2019 году Morphic заключила соглашение с J&J, его сумма составляет до 725 млн долл. Тогда Morphic и генеральный директор компании Правин Типирнени представили это сотрудничество в качестве дополнения к их основной работе.

Николай Соколов

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