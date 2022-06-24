Дистрибьюторы заявили о сокращении дебиторской задолженности аптек

Дистрибьюторы заявили о сокращении дебиторской задолженности аптек. Иностранные производители в поставках не отказывают, а все участники рынка продолжают работу по выстраиванию новых логистических цепочек.

Повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле 2022 года, значительно снизился. Также отмечена стабилизация платежей аптеками за полученный товар и сокращение дебиторской задолженности, которая образовалась из-за избыточной ликвидности. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания Росздравнадзора с представителями оптовых фарморганизаций.

Участники мероприятия подтвердили, что ситуация с поставками лекарственных средств на российский рынок оценивается как стабильная. Иностранные производители в поставках не отказывают, а все участники рынка продолжают работу по выстраиванию новых логистических цепочек. В Росздравнадзоре добавили, что служба будет проводить встречи с поставщиками и производителями еженедельно.

В марте дистрибьюторы сократили отсрочки для аптечных сетей. Последние заявляют, что теперь они вынуждены «бегать» по банкам в срочном поиске средств для оплаты поставок. Поставщики настаивали, что делают это не из жадности. В ответ аптеки попросили системообразующие предприятия взять льготное кредитование.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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