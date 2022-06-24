Руководители COVAX призывают производителей замедлить поставки вакцин от COVID-19

Руководители глобальной программы COVAX по обеспечению вакцинами против COVID-19 стран с низким уровнем доходов населения запросили у таких фармпроизводителей, как Pfizer и Moderna, сократить или замедлить поставки на 500 млн доз, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ. COVAX запрашивает сокращение поставок на 400-600 млн доз от шести фармацевтических компаний.

Хотя изначально программа направлена на повышение доступа к прививкам, проблемы с логистикой и особенностями регулирования вакцинации в некоторых странах привели к переизбытку доступных антиковидных вакцин в развивающихся регионах в 2022 году.

«COVAX призывает производителей признать глобальную ситуацию с избыточным предложением вакцин, поддержать коллективные усилия по своевременному удовлетворению потребностей стран и предотвращению ненужных потерь», – отметили в организации Gavi, которая руководит этой инициативой вместе с ВОЗ.

Gavi настаивает, чтобы производители либо уменьшили размер первоначальных заказов, либо по крайней мере «переориентировали» их, что означает замедление поставок.

По словам источников агентства, Gavi близка к соглашению с некоторыми производителями, однако переговоры по контрактам с рядом компаний не продвигаются. Больше всего поставок по программе выполнили Moderna и Pfizer, а также Индийский институт сывороток, Novavax, Johnson & Johnson и Clover Biopharmaceuticals.

Всего за последние 18 месяцев COVAX предоставила развивающимся странам более 1,5 млрд доз вакцин против коронавируса. Однако первоначальные цели программы, заключавшиеся в том, чтобы внести вклад в вакцинацию 70% населения каждой страны мира к июню 2022 года, теперь фактически уступили место защите наиболее уязвимых групп населения, а именно работников здравоохранения и пожилых людей.

Около 66% населения мира в настоящее время получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, однако в странах с низким уровнем дохода населения доля вакцинированных людей в среднем составляет 17,8%, отмечает Our World in Data.

gxpnews