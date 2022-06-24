Росздравнадзор оценил ситуацию с поставками лекарств в стране

Поставки лекарств на рынок РФ проводятся на постоянной основе, отказов от зарубежных поставщиков не зафиксировано, утверждают в Росздравнадзоре. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства по итогам рабочего совещания с представителями оптовых фарморганизаций.

«Иностранные производители в поставках препаратов не отказывают. Всеми участниками рынка продолжается работа по выстраиванию новых логистических цепочек», – говорится в сообщении.

Повышенный спрос на ряд лекарств, зафиксированный в марте-апреле текущего года, значительно снизился, отмечают в Росздравнадзоре. Также стабилизируется ситуация с платежами аптек за полученный товар, сокращается значительная дебиторская задолженность, образовавшаяся в связи с избыточной ликвидностью в этот период.

По окончании совещания представители оптовых организаций озвучили актуальные вопросы, на которые получили ответы от экспертов Росздравнадзора и Минздрава России. В целях организации бесперебойного лекарственного обеспечения населения и во избежание возникновения проблем с ним встречи регулятора с поставщиками и производителями лекарств будут проводиться еженедельно.

gxpnews