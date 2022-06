Ученые усилили действие вакцины от рака прямой кишки с помощью бактерий Novartis заключила сделку с Precision в области генной инженерии » Российские ученые создали нейроимпланты для восстановления органов чувств Участник проекта Агентства стратегических инициатив «Открыто для всех» некоммерческая Лаборатория «Сенсор-Тех» разработала импланты для головного мозга ELVIS, которые позволят восстановить работу органов чувств у слабовидящих и слабослыших людей. Инновация также обеспечит корректировку серьезных заболеваний мозга и неврологических нарушений, таких как болезнь Паркинсона и хронических болевых синдромов. Cистема ELVIS способна воздействовать на разные зоны головного мозга, вызывая у человека сенсорные ощущения. Линейка нейроимплантов создается в России впервые. В нее входят имплант для восстановления слуха (ELVIS C), имплант для лечения неврологических нарушений (ELVIS DBS) и имплант для возвращения зрения (ELVIS V). Нейроимплант для восстановления слуха ELVIS C позволяет передавать звуки с микрофона напрямую в улитку внутреннего уха, где находятся нервные окончания. В результате пациент получает возможность слышать. ELVIS C является первым кохлеарным имплантом российского производства, так как в настоящий момент пациентам устанавливают только импланты зарубежных производителей (Австралия, США, Китай). Нейроимплант для коррекции неврологических заболеваний ELVIS DBS поможет людям, страдающим от болезни Паркинсона, хронических болевых синдромов, тремора, синдрома Туретта и других неврологических расстройств. Имплант для восстановления зрения ELVIS V позволяет «подключить» камеры к мозгу и передавать изображение в него напрямую, без помощи глаз. remedium