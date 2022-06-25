В Торгово-промышленной палате предложили признать упаковку частью препарата

Необходимо признать упаковку и этикетку составной частью лекарственного препарата, и приравнять их к социально значимым товарам. Это может позволить обойти санкционный запрет на ввоз в Россию материалов для упаковки считают в Подкомитете по развитию упаковочной и печатной индустрии Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Торгово-промышленной палаты. Комитет уже направил свои предложения председателю правительства Михаилу Мишустину. «ФВ» ознакомился с письмом.

«Необходимо признать импорт материалов для производства упаковки гуманитарным импортом, то есть приравнять либо к лекарственным препаратам, либо к продуктам питания», — говорил заместитель председателя подкомитета Михаил Сенаторов на конференции «Платиновая унция» в июне. Он пояснял, что это может позволить обойти введенные санкции и импортировать материалы для упаковки препаратов, которые Евросоюз запретил ввозить в Россию.

Запрет на продажу в Россию товаров, которые могут способствовать «улучшению ее промышленных возможностей», в том числе бумаги, картона, красок и лаков, предусматривает пятый пакет санкций, введенный Евросоюзом в апреле.

О проблеме с упаковкой препаратов производители начали сообщать еще в марте. Картон для такой упаковки и чернила для нанесения маркировки в основном поставлялись из-за рубежа. На картоне отечественного производства маркировка расплывалась, а производителям требовалось время, чтобы наладить работу с отечественными материалами. В мае некоторые производители сообщали, что полностью заменить объемы картона, поставляемого европейскими производителями на тот момент не удалось.

Маргарита Грошева

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