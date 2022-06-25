Минздрав с 2024 года станет отслеживать онлайн все назначения из электронных рецептов

Минздрав сможет с 2024 года отслеживать онлайн все назначения из электронных рецептов. Это позволит принимать решения по расширению ассортимента лекарств, отметили в ведомстве.

Совокупность медицинских онлайн-платформ позволит к 2024 году получать из всех регионов России данные о назначениях лекарств из электронных рецептов. Это станет основой для принятия решений по расширению их ассортимента. Об этом на заседании комиссии «Единой России» по здравоохранению рассказал замглавы Минздрава Сергей Глаголев, передает ТАСС.

«Используя вертикальные интегрированные медицинские системы, разрабатываемый федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения, федеральный регистр лекарственных назначений, когда к 2024 году от всех регионов мы будем иметь данные о назначениях из электронных рецептов, эта совокупность платформ должна быть основой для оценки и для принятия решений по расширению ассортимента лекарств», — сказал он.

Согласно Стратегии лекарственного обеспечения населения России все субъекты должны внедрить систему электронного рецепта до 2023 года. В частности, в июне прошлого года медицинские организации Белгородской области полностью перешли на электронный рецепт. Соответствующие изменения были внесены в региональное законодательство. С 2019 года в регионе проходил пилотный проект по внедрению электронного рецепта. Об особенностях внедрения этой системы в других регионах писал «ФВ».

Артем Косенок

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