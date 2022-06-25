ЦРПТ прокомментировал возмутившие аптеки цифры о нарушениях при продаже ЖНВЛП

Аптечные организации РААС заявили о том, что ждут от ЦРПТ объяснений по ранее опубликованным данным о большом количестве нарушений при продаже лекарств из Перечня ЖНВЛП. «ФВ» связался с организацией — там настаивают, что цифры корректны.

ЦРПТ представил «ФВ» подробную аналитику аптечных нарушений. Ранее статистика оператора маркировки вызвала возмущения у аптечных сетей. Они попросили объяснить источник данных о большом количестве нарушений при продаже ЖНВЛП.

Чем недовольны аптеки

16 июня ЦРПТ представил данные о многочисленных нарушениях аптек, в том числе при продаже ЖНВЛП. Из статистики следовало, что российские аптеки только с марта по май допустили 433 млн нарушений. Половина из этого пришлась на продажу ЖНВЛП по завышенным ценам, сообщил председатель Совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. Уже тогда эксперты подвергли сомнению представленные цифры.

«Неприкрытая ложь, грубый непрофессионализм, грязный популизм», — такими эпитетами охарактеризовал заявление главы ЦРПТ управляющий партнер специализирующейся на фармацевтике консалтинговой компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский.

По данным эксперта, суммарно за весну было продано около 500—540 млн упак. ЖНВЛП. «Получается, по данным «Честного знака», почти половина всех продаж ЖНВЛП была совершена с превышением цены. Очевидно, что это не так! Я уж не говорю про то, что любое аптечное ПО не позволяет превысить цену ЖНВЛП», — рассказывал Лисовский «ФВ». Эксперт также выразил опасение, что эти данные станут необоснованной причиной для штрафов аптечных организацией.

Аптеки просят объяснений

Позже аптечные организации, входящие в ассоциацию РААС, заявили «ФВ» о том, что ждут от оператора маркировки объяснений по цифрам нарушений ценообразования ЖНВЛП. «Цифры, озвученные ЦРПТ, вызывают большие вопросы к достоверности базы данных самой системы и к их алгоритмам оценки правильности ценообразования», — пояснили «ФВ» в ассоциации.

РААС ссылается на то, что с целью госконтроля в отрасли регулярно осуществляется мониторинг цен, проверка на всех уровнях, внутренний контроль самих аптечных организаций, да и само ПО также не дает возможности реализовать препараты с нарушениям. «Цифры нарушений от ЦРПТ за гранью — они не «бьются» с цифрами по нашему рынку. Каждый второй чек?», — задаются вопросом в ассоциации, отметив, что у аптек РААС в этом году не выявлено нарушений по ценообразованию.

«Мы просим ЦРПТ предоставить факты для сверки по всем нарушениям, озвученным ими 16 июня 2022 года», — обратилась к организации исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева.

Ответ ЦРПТ

ЦРПТ предоставил «ФВ» полную статистику нарушений — организация настаивает на корректности цифр. «Система действительно выявляет случаи, которые могут свидетельствовать о фактах нарушения установленных государством цен в части лекарств ЖНВЛП. Вместе с тем такие факты могут говорить и о передаче участником оборота товаров в систему недостоверных сведений о цене товара», — заявил «ФВ» представитель ЦРПТ.

Проведенная организацией аналитика показывает, что за весенние месяцы 2022 года были выявлены следующие отклонения:

превышение предельных отпускных цен на ЖНВЛП отечественными производителями: 7,2 млн упак.;

нарушения предельных оптовых надбавок на ЖНВЛП дистрибьюторами: 113,5 млн упак.;

нарушения предельных розничных надбавок на ЖНВЛП аптеками и аптечными сетями: 198 млн упак.

«Отдельно стоит отметить, что по каждой упаковке лекарственных препаратов нарушения фиксируются по всей цепочке (то есть может быть установлено более одного нарушения). Расчет фактов нарушений цен и предельных наценок осуществляется на основании сведений о предельной цене справочника ЕСКЛП», — резюмировали в ЦРПТ.

Руслан Мавлиханов

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