Каждый третий покупатель перешел на онлайн-заказы лекарств

На онлайн-заказы лекарств перешел каждый третий покупатель, заявляют исследователи. Большинство тех, кто выбирает интернет-покупки, начали пользоваться услугой с момента ее появления.

На интернет-заказы лекарств уже перешел каждый третий покупатель (33%), выяснила «Сбер Еаптека» совместно с медиахолдингом Rambler&Co. В опросе приняли участие около 3500 респондентов в крупных городах России, следует из пресс-релиза интернет-аптеки.

Две трети опрошенных отметили, что готовы отказаться от похода в аптеку в пользу онлайн-заказов. В преимуществах онлайн-сегмента респонденты называют доступность цен (43%), экономию времени (26%) и обширный выбор лекарственных средств (16%).

Большинство респондентов (68%) начали пользоваться услугой с момента ее появления. На выбор 25% покупателей повлияла пандемия, а еще 7% начали покупать лекарства онлайн относительно недавно.

Ранее похожее исследование представила компания Data Insight. Выяснилось, что большинство клиентов аптек используют оба канала: онлайн и оффлайн. Ко второму каналу опрошенных притягивали скидки и возможность сравнения цен.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik