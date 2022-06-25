СПИК по производству шприцев в Нижегородской области может быть расторгнут

Компания «Снабполимер Медицина» рассматривает возможность сменить формат организации производства саморазрушающихся шприцев в России – с механизма специнвестконтракта (СПИК) на локацию в особой экономической зоне (ОЭЗ). В компании не отказываются от планов строительства от одного до трех заводов по выпуску медизделий с общим объемом инвестиций 10 млрд рублей, в качестве потенциальных площадок рассматриваются Нижегородская, Астраханская области, Москва и Краснодарский край. Компания «Снабполимер Медицина» рассматривает возможность сменить формат организации производства саморазрушающихся шприцев в России – с механизма специнвестконтракта (СПИК) на локацию в особой экономической зоне (ОЭЗ). В компании не отказываются от планов строительства от одного до трех заводов по выпуску медизделий с общим объемом инвестиций 10 млрд рублей, в качестве потенциальных площадок рассматриваются Нижегородская, Астраханская области, Москва и Краснодарский край.

По данным «Коммерсанта», решение о расторжении контракта было принято на заседании Федеральной межведомственной комиссии по СПИК по инициативе самой компании.

По словам председателя совета директоров компании Владислава Зезюлина, в настоящее время механизм СПИК не дает значимых преференций, за исключением налоговых, а производство на базе ОЭЗ более выгодно с точки зрения потенциальных льгот. Кроме того, необходимость применения трехкомпонентных саморазрущающихся шприцев не нашла свое отражение в стандартах медпомощи и клинических рекомендациях, а инициативу по внесению изменений пришлось начинать заново из-за смены команды в Минздраве РФ.

В компании рассчитывают реализовать проект на базе ОЭЗ, среди возможных площадок называются Нижегородская, Астраханская области, Краснодарский край, а также Москва и область. Объем инвестиций в строительство одного – трех заводов оценивается в 10 млрд рублей, однако сумму могут скорректировать непосредственно к моменту старта реализации проекта.

Заявку на создание двух заводов по производству саморазрушающихся шприцев в Краснодарском крае и Нижегородской области «Снабполимер Медицина» направила в Минпромторг летом 2017 года. Китайский партнер «Снабполимер Медицины» Zhejiang Huafu Medical Equipment совместно с Всекитайской корпорацией машиностроения и строительства пообещали инвестировать в проект 5,2 млрд рублей. Межведомственная комиссия Минпромторга одобрила заключение СПИК в декабре 2018 года.

СПИК был подписан в феврале 2019 года между Минпромторгом РФ, правительством Нижегородской области и компанией «Снабполимер Медицина НН». Соглашение предполагало строительство завода на участке площадью 111 тысяч кв. м в городе Бор Нижегородской области. Объем инвестиций в проект оценивался в 3 млрд рублей, мощность предприятия – в 700 тысяч медизделий в год.

Компания сосредоточилась на строительстве производства в Нижегородской области из-за неготовности законодательства в Краснодарском крае. Первоначально производство должно было стартовать в 2020 году, однако затем сроки строительства завода были перенесены из-за пандемии, рассказывал гендиректор «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин в интервью Vademecum.

В апреле 2022 года компания «Снабполимер Медицина» получила регудостоверение на производство трехкомпонентных шприцев по контрактному производству на предприятии в Самаре.

По данным СПАРК-Интерфакс, соучредителями ООО «Снабполимер Медицина» выступают Дмитрий Зезюлин (доля в 90%) и Чжецзянская компания медицинской аппаратуры и инструментов «Хуафу» (доля в 10%).