СПИК по производству шприцев в Нижегородской области может быть расторгнут

По данным «Коммерсанта», решение о расторжении контракта было принято на заседании Федеральной межведомственной комиссии по СПИК по инициативе самой компании.
По словам председателя совета директоров компании Владислава Зезюлина, в настоящее время механизм СПИК не дает значимых преференций, за исключением налоговых, а производство на базе ОЭЗ более выгодно с точки зрения потенциальных льгот. Кроме того, необходимость применения трехкомпонентных саморазрущающихся шприцев не нашла свое отражение в стандартах медпомощи и клинических рекомендациях, а инициативу по внесению изменений пришлось начинать заново из-за смены команды в Минздраве РФ.
В компании рассчитывают реализовать проект на базе ОЭЗ, среди возможных площадок называются Нижегородская, Астраханская области, Краснодарский край, а также Москва и область. Объем инвестиций в строительство одного – трех заводов оценивается в 10 млрд рублей, однако сумму могут скорректировать непосредственно к моменту старта реализации проекта.
Заявку на создание двух заводов по производству саморазрушающихся шприцев в Краснодарском крае и Нижегородской области «Снабполимер Медицина» направила в Минпромторг летом 2017 года. Китайский партнер «Снабполимер Медицины» Zhejiang Huafu Medical Equipment совместно с Всекитайской корпорацией машиностроения и строительства пообещали инвестировать в проект 5,2 млрд рублей. Межведомственная комиссия Минпромторга одобрила заключение СПИК в декабре 2018 года.
СПИК был подписан в феврале 2019 года между Минпромторгом РФ, правительством Нижегородской области и компанией «Снабполимер Медицина НН». Соглашение предполагало строительство завода на участке площадью 111 тысяч кв. м в городе Бор Нижегородской области. Объем инвестиций в проект оценивался в 3 млрд рублей, мощность предприятия – в 700 тысяч медизделий в год.
Компания сосредоточилась на строительстве производства в Нижегородской области из-за неготовности законодательства в Краснодарском крае. Первоначально производство должно было стартовать в 2020 году, однако затем сроки строительства завода были перенесены из-за пандемии, рассказывал гендиректор «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин в интервью Vademecum.
В апреле 2022 года компания «Снабполимер Медицина» получила регудостоверение на производство трехкомпонентных шприцев по контрактному производству на предприятии в Самаре.
По данным СПАРК-Интерфакс, соучредителями ООО «Снабполимер Медицина» выступают Дмитрий Зезюлин (доля в 90%) и Чжецзянская компания медицинской аппаратуры и инструментов «Хуафу» (доля в 10%).
Фото: vansun.en