Две инвестиционные компании купят Radius Health за 900 млн долларов

Компании Gurnet Point Capital и Patient Square Capital купят Radius Health почти за 900 млн долл. Производитель занимается препаратами от рака и болезней костей.

Две инвестиционные компании, Gurnet Point Capital и Patient Square Capital, приобретут Radius Health за 890 млн долл. Об этом сообщает BioPharmaDive.

Radius Health — биофармацевтическая компания, которая занимается созданием препаратов от рака, неврологических заболеваний и болезней костей. У нее в разработке находятся средства против остеопороза, синдрома Ангельмана и синдрома Прадера—Вилли.

За акцию Radius будут платить по 10 долл., также к ним дополнительно добавится 1 долл. за акцию, если продажи основного препарата Radius, лекарства от остеопороза Tymlos, достигнут 300 млн долл. в год к 2025 году. Общий объем продаж препарата в прошлом квартале составил 43 млн долл. и, по прогнозам компании, он достигнет 230 млн долл. в этом году.

В итоге акционеры Radius получат 547 млн долл., а дочерняя компания Gurnet и Patient Square возьмет на себя долг компании. Radius, Gurnet и Patient Square ожидают, что сделка будет завершена к III кварталу этого года.

«Мы уверены, что эта сделка принесет немедленную прибыль и ликвидность акционерам Radius в условиях волатильного рынка, — заявил председатель Radius Оуэн Хьюз. — И проложит для Radius самый четкий путь вперед».

Помимо Tymlos, Radius разрабатывает препарат от рака молочной железы elacestrant. Это препарат нового поколения селективных разрушителей рецепторов эстрогена или SERD. Такие средства блокируют рецепторы гормонов, которые способствуют росту опухолей, и помогают пациентам, у которых болезнь прогрессирует после первоначального лечения.

Николай Соколов

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