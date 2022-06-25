В Башкирии осудили экс-директора филиала АНО «НПО «Микроген» за больных мышей

В Башкирии осудили и.о. директора филиала АНО «НПО «Микроген» «Питомник лабораторных животных». У закупленных им лабораторных мышей выявили «мышиную оспу», из-за чего впоследствии все поголовье из 29 тыс. грызунов пришлось усыпить. Подсудимого признали виновным в превышении должностных полномочий. Приговор не вступил в силу. Он свою вину не признал.

В Башкирии Чишминский районный суд вынес приговор по уголовному делу и.о. директора филиала АНО «НПО «Микроген» «Питомник лабораторных животных» в с. Горный Чишминского района Илдара Мингазова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ) с причинением предприятию ущерба в 4,7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что и.о. руководителя в 2018 году покупал у различных компаний, в том числе частных лиц, белых лабораторных мышей, у которых не было ветеринарных свидетельств. Не проведя осмотра и не соблюдая карантинные процедуры, Мингазов поместил их к другим грызунам. В дальнейшем у всего поголовья была выявлена «мышиная оспа», из-за чего впоследствии 29 тыс. животных пришлось усыпить. Все это обернулось компании убытками в размере более 4,7 млн руб. Теперь Мингазову их придется возместить. Также суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Приговор не вступил в законную силу. Подсудимый свою вину не признал.

Ранее, в декабре 2013 года Илдар Мингазов был признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к штрафу в 15 млн руб. Будучи руководителем Россельхознадзора в 2011 году он получал взятки от сотрудников уфимской городской ветеринарной станции за общее покровительство, попустительство по службе и непривлечение к дисциплинарной ответственности за те или иные нарушения — всего около 200 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

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