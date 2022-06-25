Biogen прекращает испытание Aduhelm из-за политики страховых организаций

Biogen сворачивает обсервационное испытание Aduhelm, с помощью которого компания хотела собрать реальные данные об использовании препарата против болезни Альцгеймера. Причиной стала политика американских страховщиков.

Компания Biogen прекратила обсервационное исследование ICARE AD, которое предназначалось для сбора реальных данных об использовании препарата для лечения болезни Альцгеймера Aduhelm. Об этом сообщает FiercePharma со ссылкой на сайт ClinicalTrials.gov. Представитель Biogen подтвердил изданию эту информацию.

Испытание было свернуто из-за политики американских страховщиков, говорится в сообщении Biogen. В апреле центры услуг Medicaid и Medicare ограничили страховое покрытие препарата пациентам, которые участвуют в клинических исследованиях. Это решение фактически поставило точку на коммерческих перспективах Aduhelm, пишет FiercePharma. «Ожидается, что назначение [Aduhelm] и его использование в обычной клинической практике будут ограничены, что сделает исследование невозможным для проведения», — пишет компания.

Для тех, кто начал лечение ранее 7 апреля, Biogen разработала план непрерывного ухода. Таким пациентам Aduhelm предоставят бесплатно, сообщил представитель Biogen FiercePharma.

Aduhelm, вызвавший критику специалистов и чиновников после одобрения FDA, сталкивается с рядом проблем. В I квартале средство принесло компании всего 2,8 млн долл., намного меньше, чем планировалось. В прошлом месяце Biogen заявила, что прекратит коммерческое распространение Aduhelm и сократит отдел продаж в рамках своего плана экономии на 1 млрд долл.

В настоящее время Biogen проводит несколько испытаний Aduhelm, такие как ENVISION и EMBARK. Их результаты компания сможет получить в течение нескольких лет.

Фото: investors.biogen.com

Николай Соколов

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