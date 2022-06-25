GSK инвестирует $1,22 млрд в разработку препаратов для стран с низким уровнем доходов

Компания GSK объявила о намерении инвестировать более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,22 млрд) в течение 10 лет для ускорения исследований и разработок более чем 30 лекарственных средств и вакцин от малярии, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, редких тропических болезней, а также в усилия по борьбе с устойчивостью к антибиотикам.

Ключевыми направлениями GSK станут создание вакцин против различных инфекционных заболеваний, организация поставок первой в мире вакцины против малярии в страны третьего мира, а также проведение клинических исследований вакцины от туберкулеза. В компании полагают, что вакцины «могут значительно сократить использование антибиотиков» и победить резистентность к ним. GSK также займется производством адъювантов.

Для достижения этих целей компания сформировала специальную некоммерческую группу Global Health Unit. Инвестиции в глобальное здравоохранение являются частью стратегии GSK по улучшению жизни более 2,5 млрд человек в течение следующих 10 лет.

GSK вновь подтвердила свое обязательство поставлять антигельминтный препарат «Альбендазол» странам с низким уровнем дохода, что является крупнейшим пожертвованием лекарств, которое когда-либо было сделано.

gxpnews