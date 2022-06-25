Ученые усилили действие вакцины от рака прямой кишки с помощью бактерий

Международная группа ученых создала комбинированную вакцину от рака прямой кишки, основанную на аденовирусах и генно-модифицированных микроорганизмах листериях. Эта технология повысила эффективность борьбы с метастазами. Работа опубликована в npj Vaccines.

Исследователи отмечают, что многие виды рака прямой и толстой кишки хорошо сопротивляются действию химиотерапии и радиотерапии, часто дают метастазы. Для терапии этих разновидностей опухолей ученые разрабатывают терапию, заставляющую иммунитет самостоятельно уничтожать метастазы и первичные новообразования.

Несколько лет назад специалисты разработали препарат на базе аденовируса Ad5. Он обучает иммунитет избирательно атаковать клетки, производящие много белка GUCY2C. Эту молекулу здоровые клетки кишечника используют для распознавания токсинов. Но при развитии рака опухолевые тельца начинают вырабатывать GUCY2C в больших количествах.

Испытания вакцины показали, что она действовала на опухоль во время первых инъекций в организм больных, но потом ее эффективность снижалась из-за выработки иммунитета к вирусу Ad5. Ученые предположили, что при вводе вирусной вакцины от рака вместе с культурами генно-модифицированных клеток микроорганизма Listeria monocytogenes иммунитет к вакцине может вырабатываться не так активно. Как правило, листерии вызывают тяжелую инфекционную болезнь кишечника. Однако «обезвредили» микроорганизм и модифицировали его геном таким образом, чтобы он заставлял иммунитет активнее атаковать клетки, вырабатывающие белок GUCY2C.

Последующие опыты на мышах показали, что комбинированная вакцина от рака действовала на иммунитет грызунов примерно в 15 раз эффективнее, чем чистые культуры вируса Ad5. Это резко снизило частоту гибели мышей от раковых метастаз прямой кишки, а также заметно улучшило их самочувствие. Специалисты надеются, что технология откроет дорогу для начала испытаний с участием пациентов с неизлечимыми формами рака.

gxpnews