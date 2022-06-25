Готовы ли мы к импортозамещению онкологических препаратов?

Наверное, можно много рассуждать о том, что медицина не знает государственных границ, что она и здравоохранение вне политики, так как служит всему человечеству. Но нынешняя геополитическая ситуация складывается так, что даже провозглашающая себя «вне политики» Международная организация онкологов OncoAlert объявляет об отказе от сотрудничества с Россией. Еще сложнее и непредсказуемее ситуация с зарубежными фармацевтическими компаниями, чьи продукты давно и эффективно применяются в онкологии: какими будут действия «Биг фармы» в санкционные времена?

Да, сегодня у врача-онколога все препараты есть, дефектуры нет. Западная фарма до конца года обязалась исполнять все обязательства даже без повышения цен, несмотря на сложности логистики и скачки курса рубля. Из общения с представителями фармкомпаний очевидно, что в этом году продажи онкопрепаратов даже растут: в два и более раза. Не успевают производить и доставлять. Похвально, что отечественный дистрибьютор вовремя спохватился, активно закупает и заполняет склады. Пока и массовых уходов с нашего рынка серьезных зарубежных поставщиков не наблюдается. Решены ими и проблемы с логистикой (лекарства везут сейчас через третьи страны).

Тем не менее в прессе появляются сообщения о планах замены ряда импортных онкопрепаратов российскими дженериками. Станут ли отечественные воспроизведенные препараты столь же эффективными, как их зарубежные оригиналы? Это могут показать лишь рандомизированные клинические исследования. И их следует проводить, тем более что многие (около 10 тысяч в год) наши пациенты в современных условиях не попадут в международные проекты и, кстати, не получат современные бесплатные лекарственные препараты.

Это далеко не все вопросы, в той или иной мере связанные с ситуацией, потребовавшей импортозамещения. В свое время фармотрасль новой России пошла по пути наименьшего сопротивления, предпочтя выпуск воспроизведенных препаратов на основе импортируемой фармсубстанции (в основном китайского и индийского производства, не всегда высокого качества). С тех пор с этой дороги и не сворачивают – продолжают закупать их за рубежом и расфасовывать по блистерам, а не синтезировать. Хотя есть другие примеры: Иран, находящийся в политической изоляции, наладил производство собственных субстанций, и их дженерики достойного качества.

На мой взгляд, создание в России производств по синтезу фармсубстанций – сейчас первоочередная задача. Необходимо вкладываться в эту отрасль, в современные технологии, искать и готовить для нее высококвалифицированных специалистов – фармакологов, химиков, технологов.

Сложившаяся геополитическая ситуация вряд ли разрешится в ближайшие годы, если не десятилетия. Как сильно она повлияет на лечение онкопациентов в России, будет зависеть от многого. Онкопрепараты – это та область, в которой полное импортозамещение сложно реализуемо в короткие сроки. Нам нужны собственные качественные фармсубстанции и эффективные препараты, не только воспроизведенные, но и оригинальные.

gxpnews