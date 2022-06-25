Прямые инвестиции в мировую фарминдустрию: кто и во что вкладывает?

Пандемия COVID-19 в целом негативно повлияла на прямые иностранные инвестиции в фармотрасль. Но были и страны, которым удалось избежать сокращения инвестиций в этот период.

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на всю экономику, не стали исключением и проекты с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ): общее количество таких проектов сократилось в 2020 году на 17,4% по сравнению с 2019 годом. Пострадала и фармацевтическая отрасль, хотя из-за пандемии к ней, как и к здравоохранению в целом, внимание было повышено.

Согласно базе данных GlobalData, в 2019 году с использованием ПИИ было создано 313 фармацевтических проектов, а уже на следующий год, когда началась пандемия, их число сократилось до 281. Из этих 594 проектов большинство (60,4%) были новыми, остальные представляли собой расширение имеющихся мощностей. 87% открывшихся проектов или тех, об открытии которых только заявили, были связаны с выпуском фармацевтической продукции, а 13% – с клиническими исследованиями и испытаниями.

Анализ данных показывает, что в исследовательский подсектор в основном инвестируют те, кто и так занимается клиническими исследованиями, а также компании, специализирующиеся на продуктах и услугах, используемых при проведении исследований и клинической разработке лекарств.

Какие регионы лидируют по ПИИ в фармотрасль?

Если говорить о привлечении ПИИ в проекты фармацевтической отрасли, то во всех подсекторах лидером была Западная Европа: за два рассматриваемых года 40% от общего числа проектов в мире было открыто (или хотя бы заявлено) именно там. В 2020 году количество проектов в регионе увеличилось на 7% по сравнению с 2019 годом.

Популярны у инвесторов были Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка, несмотря на то что там прямые иностранные инвестиции в фармацевтический сектор в 2020 году сократились по сравнению с 2019 годом. С точки зрения инвестиций в проекты, связанные с клиническими исследованиями и испытаниями, лидировал Азиатско-Тихоокеанский регион. Наибольший спад наблюдался в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Америке.

Страны – лидеры по притоку ПИИ в фармотрасль

Хотя Западная Европа и лидировала в целом по притоку инвестиций в фармацевтическую промышленность на протяжении двух лет, наибольшее количество проектов, из которых было реализовано 92, удалось создать в США. Большая часть инвестиций поступила из Германии (20), Великобритании (18) и Швейцарии (10).

Британская компания GSK (ранее GlaxoSmithKline) за этот период расширила свое предприятие в Мэриленде, США, вложив в него $139 млн. Также GSK в 2020 году объявила о расширении своей производственной площадки в Гамильтоне, штат Монтана: компания намерена инвестировать $100 млн в расширение там завода по производству вакцин.

Другими лидерами по притоку инвестиций в подсектор фармацевтической продукции стали Канада, Китай, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Россия, Испания, Швейцария и Великобритания.

В подсекторе клинических исследований и испытаний главной страной, в которую направлялись инвестиции, стал Китай, где в 2019-2020 годах было зарегистрировано 15 проектов. В 14 случаях в них участвовали инвесторы из США. Так, PPD, исследовательская организация, предоставляющая комплексные интегрированные решения по разработке медикаментов, лабораторным исследованиям, объявила о планах открыть новую лабораторию в китайском городе Сучжоу в 2020 году. В результате расширения в регионе будет создано 350 рабочих мест.

Откуда шли основные инвестиции в фармотрасль?

Лидерами по ПИИ в фармсектор были США: в 2019-2020 годах компании оттуда инвестировали в 106 проектов, связанных с производством, и в 42 – связанных с клиническими исследованиями и испытаниями.

Основное внимание инвесторов из Германии было направлено на производство фармацевтической продукции: в этом подсекторе они поддержали 80 проектов, реализуемых с нуля, тогда как в области клинических исследований и испытаний немецкие инвестиции были направлены только на два проекта.

Британскими инвесторами за те же два года было объявлено или открыто 66 проектов. Из них 59 были связаны с фармпроизводством и только семь – с клиническими исследованиями и испытаниями.

Ожидается, что окончание пандемии приведет к быстрому восстановлению, но еще непонятно, вернутся ли на прежний уровень ПИИ в фармацевтическую отрасль повсеместно, или же отдельным регионам или странам удастся восстановиться быстрее, чем рынку в целом.

gxpnews