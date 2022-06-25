Вакцина от коронавируса Sanofi и GSK показала эффективность против омикрона

Последние данные об экспериментальной вакцине против COVID-19 от компаний Sanofi и GSK показали, что прививка обеспечивает защиту от варианта вируса омикрон, сообщает Reuters.

Так называемая бивалентная вакцина изначально была нацелена на бета-вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке, а также на исходный уханьский штамм вируса. В испытании с участием 13 тысяч взрослых пациентов препарат продемонстрировал эффективность в 64,7% против симптоматического COVID и 72% эффективность против инфекций, вызванных вариантом омикрон.

«Вакцина Sanofi – GSK является первым кандидатом, который продемонстрировал эффективность в плацебо-контролируемых испытаниях в среде с высокой циркуляцией варианта омикрон», – говорится в заявлении Sanofi.

В июне 2022 года бивалентная вакцина продемонстрировала потенциал в двух испытаниях для защиты от основных вызывающих озабоченность вариантов вируса – подвидов омикрон BA.1 и BA.2 – при использовании в качестве бустерной дозы.

Sanofi и GSK, два крупнейших в мире производителя вакцин, надеются закрепиться на рынке препаратов для профилактики коронавируса следующего поколения. Компании заявили в пятницу, что новые данные, подтверждающие эффективность бивалентной вакцины, будут представлены регуляторам в 2022 году.

Оригинальная вакцина против COVID от Sanofi и GSK уже находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам.

gxpnews