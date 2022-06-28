Шесть новых оригинальных препаратов выводит на рынок «Полисан»

Председатель совета директоров ООО «НТФФ „Полисан”» Александр Борисов в ходе совещания Союза предпринимателей и промышленников Санкт-Петербурга по формированию региональной промышленной политики в сфере комплексного обеспечения системы здравоохранения Санкт-Петербурга (прошло на территории фармацевтического завода «Полисан») рассказал о новых оригинальных разработках компании.

«В нашей фирме рождаются шесть оригинальных препаратов, которые будут внедрены в ближайшие три-пять лет. Первый из них рынок увидит в конце этого года», – заявил Борисов.

Один из новых препаратов от аллергии уже запатентован, остальные в процессе получения патента, сообщает «Ъ-СПб».

Как стало известно ранее, на фармзаводе «Полисан» открылся новый склад.

Генеральный директор «Полисана» Дмитрий Борисов в мае рассказал о стратегии инновационного развития компании. По его словам, в 2021 году «Полисан» начал работать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.

gxpnews