Электронные справочники лекарств по значимости опережают визиты медицинских представителей

По значимости медицинские представители уступили электронным справочникам лекарственных препаратов, которые выделяют как наиболее значимые 48% врачей. Медицинских представителей в качестве постоянного основного источника информации о лекарственных препаратах отметили 36% врачей, следует из данных компании Ipsos в России, впервые полученных в рамках обновленной структуры мониторируемых каналов.

Доля врачей, относящихся к медицинским представителям как к основному постоянному источнику информации, составила 36%, по данным весенней волны 2022 года. По этому показателю медицинские представители впервые уступили онлайн-справочникам лекарственных препаратов, которые к основным источникам в своей практике отнесли 48% опрошенных врачей. При этом, если сравнить суммарные показатели для двух этих источников с учетом отметивших источники и как постоянные второстепенные, то визиты медицинских представителей пока все же сохраняют первое место. Об этом свидетельствуют новые данные регулярного исследования Medi-Q «Мнение практикующих врачей», приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

В рамках новой волны исследователи изменили для измерений не менявшийся в существенной степени с 1998 года перечень источников информации, которые врачи оценивают по значимости, объединив печатные и электронные издания, а также офлайн и цифровые каналы в единый список.

Кроме высоких позиций по оценке важности, для интернет-версий справочников лекарственных препаратов отмечены также и высокие показатели доверия к информации. Среди других типов площадок, для которых отмечены высокие оценки доверия, – специализированные образовательные порталы, сайты по направлениям медицины или заболеванию, сайты сообществ или ассоциаций. При этом обращает на себя внимание активный рост как использования мессенджера Telegram, так и доверия к нему: среди врачей, читающих публикации в различных каналах медицинской направленности, по данным весенней волны 2022 года, доверие информации на этой платформе отметили 52% против 47% — по данным осенней волны 2021 года.

Примечательно, что для справочной информации по препаратам, лекарственным взаимодействиям и совместимости характерна также и наиболее высокая доля врачей, отметивших самостоятельный поиск в интернете, – 64,5% опрошенных. При этом от медицинских представителей такую информацию получают только 29% врачей. Самостоятельный поиск доминирует над получением от медицинских представителей почти всех видов профессиональной информации, кроме результатов клинических исследований, информации от лидеров мнения, а также материалов для пациентов.

Шамиль Ахметзянов

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