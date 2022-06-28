Опубликован список самых высокооплачиваемых глав фармкомпаний за 2021 год

FiercePharma опубликовала список самых высокооплачиваемых руководителей фармацевтических корпораций за 2021 год.
FiercePharma опубликовала список самых высокооплачиваемых руководителей фармацевтических компаний за 2021 год. Издание пишет, что в прошлом году в высших эшелонах крупных фирм произошли значительные изменения. Так, в 2021 году свой пост на фоне рыночного провала препарата Aduhelm покинул глава Biogen Мишель Вунатсос, а также глава Seagen Клэй Сигалл, обвиненный в домашнем насилии.
Кроме того, со своих постов ушли Кеннет Фрейзер, работавший в MSD 20 лет, и Алекс Горски, который долгое время был самым высокооплачиваемым руководителем в индустрии. Полный список представлен ниже:
|Место
|Имя
|Компания
|
Заработок в 2021 году, млн долл.
|Заработок в 2020 году, млн долл.
|1
|Алекс Горски
|Johnson & Johnson
|26,74
|29,58
|2
|Альберт Бурла
|Pfizer
|24,35
|21,03
|3
|Ричард Гонзалез
|AbbVie
|23,91
|24,01
|4
|Роберт Брэдвей
|Amgen
|21,72
|20,13
|5
|Дэвид Рикс
|Eli Lilly
|21,5
|23,7
|6
|Тимоти Валберт
|Horizon Therapeutics
|21,35
|21,63
|7
|Джованни Кафорио
|Bristol-Myers Squibb
|19,78
|20,15
|8
|Дэниел О’Дэй
|Gilead Sciences
|19,23
|19
|9
|Клэй Сигалл
|Seagen
|18,91
|16,49
|10
|Паскаль Сорио
|AstraZeneca
|18,76
|21,51
|11
|Жан-Жак Бьенеме
|BioMarin
|18,26
|18,12
|12
|Стефан Бансель
|Moderna
|18,16
|12,85
|13
|Мишель Вунатсос
|Biogen
|17,69
|18,66
|14
|Джон Ойлер
|BeiGene
|16,75
|14,41
|15
|Кеннет Фрейзер
|MSD
|15,2
|22,1