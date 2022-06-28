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Опубликован список самых высокооплачиваемых глав фармкомпаний за 2021 год

FiercePharma опубликовала список самых высокооплачиваемых руководителей фармацевтических корпораций за 2021 год.

FiercePharma опубликовала список самых высокооплачиваемых руководителей фармацевтических компаний за 2021 год. Издание пишет, что в прошлом году в высших эшелонах крупных фирм произошли значительные изменения. Так, в 2021 году свой пост на фоне рыночного провала препарата Aduhelm покинул глава Biogen Мишель Вунатсос, а также глава Seagen Клэй Сигалл, обвиненный в домашнем насилии.

Кроме того, со своих постов ушли Кеннет Фрейзер, работавший в MSD 20 лет, и Алекс Горски, который долгое время был самым высокооплачиваемым руководителем в индустрии. Полный список представлен ниже:

Место Имя Компания

Заработок в 2021 году, млн долл.

 Заработок в 2020 году, млн долл.
1 Алекс Горски Johnson & Johnson 26,74 29,58
2 Альберт Бурла Pfizer 24,35 21,03
3 Ричард Гонзалез AbbVie 23,91 24,01
4 Роберт Брэдвей Amgen 21,72 20,13
5 Дэвид Рикс Eli Lilly 21,5 23,7
6 Тимоти Валберт Horizon Therapeutics 21,35 21,63
7 Джованни Кафорио Bristol-Myers Squibb 19,78 20,15
8 Дэниел О’Дэй Gilead Sciences 19,23 19
9 Клэй Сигалл Seagen 18,91 16,49
10 Паскаль Сорио AstraZeneca 18,76 21,51
11 Жан-Жак Бьенеме BioMarin 18,26 18,12
12 Стефан Бансель Moderna 18,16 12,85
13 Мишель Вунатсос Biogen 17,69 18,66
14 Джон Ойлер BeiGene 16,75 14,41
15 Кеннет Фрейзер MSD 15,2 22,1

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27 июня, 2022 | Просмотров: 112