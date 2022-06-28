Опубликован список самых высокооплачиваемых глав фармкомпаний за 2021 год

FiercePharma опубликовала список самых высокооплачиваемых руководителей фармацевтических компаний за 2021 год. Издание пишет, что в прошлом году в высших эшелонах крупных фирм произошли значительные изменения. Так, в 2021 году свой пост на фоне рыночного провала препарата Aduhelm покинул глава Biogen Мишель Вунатсос, а также глава Seagen Клэй Сигалл, обвиненный в домашнем насилии.

Кроме того, со своих постов ушли Кеннет Фрейзер, работавший в MSD 20 лет, и Алекс Горски, который долгое время был самым высокооплачиваемым руководителем в индустрии. Полный список представлен ниже: