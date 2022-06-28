Фармкомпании сообщили об отказе иностранных производителей поставлять оборудование в Россию

Ряд европейских производителей оборудования для фарминдустрии начали отказываться от поставок в Россию запчастей. В частности, речь идет о немецких Syntegon и GEA. Сейчас участники рынка ищут альтернативу в Китае и Индии.

Ряд европейских производителей оборудования для фарминдустрии начали отказываться от поставок в Россию запчастей. Так, поставки приостановили немецкие Syntegon и GEA. Об этом сообщил «Коммерсанту» президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. По его словам, немецкая Sartorius и американская Cytiva сначала приостановили прием заказов, но обещали вернуться на рынок. Sartorius в марте объявила о продолжении поставок на российский рынок, а задержку в исполнении заказов объяснила перестройкой логистики. Участники рынка предупреждают, что это может привести к проблемам с выпуском новых лекарств.

В Минпромторге заявляют, что еще в начале пандемии российские фармпроизводители успели запастись комплектующими. В министерстве также утверждают, что оборудование российских машиностроителей, например по фасовке и разливу лекарственных средств, может конкурировать с европейскими по качеству и цене, а при необходимости местные компании начнут выпуск новой продукции. Минпромторг сейчас ищет поставщиков из дружественных стран. «Фармасинтез» и «Герофарм» рассматривают возможность закупок оборудования в Китае, Индии и России.

В марте и апреле ряд зарубежных фармкомпаний заявили об изменении в своей работе в России. В основном они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в стране, писал «ФВ».

В мае лаборатории жаловались на нехватку реагентов, расходных материалов и оборудования для диагностики, а фармпроизводители – на дефицит вспомогательных веществ для лекарств (красителей, стабилизаторов, загустителей). В июне СМИ сообщили, что российская фарминдустрия столкнулась с нехваткой хроматографических колонок.

Артем Косенок

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