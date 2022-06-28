В портфеле «ПСК Фарма» появился первый антикоагулянт

Линейка препаратов компании в мае 2022 года пополнилась первым антикоагуляционным средством на основе фондапаринукса натрия. Об этом сообщается на официальном сайте ГК «Рус Биофарм».

Фондапаринукс натрия – первый синтетический селективный ингибитор активированного Х-фактора, одобренный к клиническому применению в РФ. Начиная с 2009 года препарат экспортировался в Россию из Ирландии и более 10 лет был единственным доступным антикоагулянтом с данным действующим веществом, отмечается на сайте.

Согласно инструкции, препарат назначают для профилактики тромбоза глубоких вен у пациентов, которые перенесли ортопедические операции, для профилактики кардиоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий, а также для лечения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии.

Компания «ПСК Фарма» в ближайшее время планирует расширить линейку выпускаемых антикоагуляционных средств, и «Фондапаринукс ПСК» является первым из зарегистрированных препаратов данного типа. Кроме того, один препарат проходит регистрацию в Минздраве, и еще один проходит клинические исследования.

«Фондапаринукс натрия уже не раз доказал свою эффективность в мировой лечебной практике. Мы лишь предоставляем нашим гражданам возможность выбора качественного препарата от альтернативного российского производителя. Расширяя линейку антикоагуляционных препаратов, мы стремимся гарантировать постоянную доступность необходимых лекарственных средств для различных схем терапии для максимального количества пациентов», – прокомментировали в компании.

gxpnews