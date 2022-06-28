AstraZeneca получила поддержку ЕС для таргетной терапии рака молочной железы

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca в понедельник, 27 июня, заявила, что два из ее существующих методов лечения были рекомендованы для лечения пациентов с некоторыми формами рака молочной железы с высоким риском в Европейском союзе, что повысит онкологический портфель компании. Об этом сообщает Reuters.

Lynparza, лекарство от рака, разработанное совместно с американской компанией Merck & Co. (MSD за пределами США и Канады), было одобрено для самостоятельного использования или в сочетании с эндокринной терапией у взрослых с формой генетически мутированного рака молочной железы на ранней стадии.

Препарат, который в марте получил аналогичную рекомендацию в США, является ключевым активом AstraZeneca. Его рекомендовали пациентам с низким или нормальным уровнем белка, известным как HER2, который является мишенью нескольких новых методов лечения.

Enhertu, разработанный совместно с японской компанией Daiichi Sankyo, был еще одним препаратом, одобренным Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для лечения агрессивной формы рака молочной железы, характеризующейся высоким уровнем HER2.

Enhertu считается основным драйвером роста AstraZeneca, и некоторые аналитики ожидают, что пик продаж составит $10 млрд. Ожидается, что в этом месяце препарат также будет разрешен для пациентов с низким уровнем HER2 после недавних успешных испытаний.

Как стало известно ранее, экспериментальный препарат AstraZeneca и ее партнера Ionis достиг целей в ходе испытаний.

gxpnews