Больных ишемией предложили обеспечить бесплатными лекарствами

Партия «Единая Россия» предложила обеспечить бесплатными лекарствами больных ишемией в сочетании с другими связанными болезнями. Сейчас препараты бесплатно получают граждане, которые перенесли инфаркты, инсульты или хирургические вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

«„Единая Россия” предложила обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, страдающих ишемией в сочетании с другими связанными заболеваниями. Сейчас бесплатные лекарства получают только те, кто перенес инфаркты, инсульты или хирургические вмешательства. Программу предлагается расширить за счет включения в нее пациентов с хроническими формами сердечно-сосудистых заболеваний. Для реализации инициативы „Единая Россия” предложила внести изменения в госпрограмму „Развитие здравоохранения” на 2023-2025 годы», – сказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

gxpnews