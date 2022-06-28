В Тульской области за 1,5 млрд рублей запустят производство «тяжелой» медтехники

Компания «Сондер», близкая к дистрибьютору и производителю медоборудования «ЕЛС-Мед», вложит 1,5 млрд рублей в производство ультразвуковых сканеров, компьютерных и магнитно-резонансных томографов, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), маммографов и рентгеновского оборудования в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» в Тульской области. Мощность завода составит 50–100 единиц «тяжелой» медтехники и 2–5 тысяч единиц УЗИ и ИВЛ в год.

Как рассказали в региональной корпорации развития и поддержки Тульской области, на предприятии по производству медицинского оборудования в ОЭЗ «Узловая» планируется сборка МРТ 1,5Тл и 3 Тл, КТ на 16, 32, 64, 128 и 256 срезов, рентгеновских аппаратов на 2 и 3 рабочих места и маммографов. Мощность предприятия составит по 50–100 МРТ и КТ в год, по 200 единиц рентгеновских аппаратов каждого типа и 400 маммографов.

Помимо них, на заводе будут выпускать стационарные и портативные УЗИ высокого и экспертного класса – до 2 тысяч единиц в год каждого типа, а также около 5 тысяч аппаратов ИВЛ экспертного класса.

Как пояснила Vademecum гендиректор компании-оператора «Сондер» Ляйля Ситдикова, на первом этапе на предприятии будет запущено производство ультразвуковых сканеров на базе корейских комплектующих, а затем полноценная сборка оборудования из отечественных компонентов с дальнейшим получением сертификата СТ-1. На заводе будет создан собственный цех для выпуска и сборки оборудования и литья корпусов, дизайн которых разрабатывается совместно с Самарским государственным медицинским университетом.

Оборудование будет зарегистрировано в Росздравнадзоре под собственным брендом «Сондер». «ЕЛС-Мед» продолжит проект по локализации сканеров Mindray на арендуемых площадях в ОЭЗ «Дубна» Московской области.

Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. В качестве источников финансирования в компании рассматривают собственные средства, переговоры о привлечении инвестиций ведутся с рядом банков. Кроме того, на предприятии рассчитывают на льготные займы со стороны Фонда развития промышленности (ФРП).

Соглашение о создании производства медицинского диагностического оборудования в ОЭЗ «Узловая» было подписано представителями ООО «Сондер» и губернатором Тульской области Алексеем Дюминым на Петербургском международном экономическом форуме в середине июня 2022 года . По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Сондер» зарегистрировано в мае 2022 года и принадлежит гендиректору торгового дома «ЕЛС» Ляйле Ситдиковой.

Компания «ЕЛС-Мед» стала резидентом ОЭЗ «Дубна» в сентябре 2019 года. В декабре 2021 года на заводе было локализовано производство ультразвуковых сканеров экспертного класс – российские версии вышли под брендом ELS-500, ELS-500T и ELS-500 Mini. После выхода на полную производственную мощность в компании рассчитывают занять до 10% рынка рентген- и УЗИ-аппаратов в России. Как рассказывал Vademecum представитель компании Сергей Власов, проект основан как импортозамещающее производство выходцами из компаний – дистрибьюторов медтехники. Учредителями выступают Тимур Хайрулин и Евгений Хрипко. В 2021 году компания выручила 166,6 млн рублей, чистая прибыль составила 16,1 млн рублей.

Фото: tularegion.ru

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