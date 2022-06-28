МЭЗ за 425 млн рублей открыл центр разработки биотехнологических лекарств

Московский эндокринный завод (МЭЗ) открыл центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств в филиале «Лефортовский». В создание объекта инвестировали 425 млн рублей, в том числе 300 млн рублей – на закупку оборудования. К 2025 году на территории филиала планируется за 9,9 млрд рублей построить крупный промышленный комплекс с научно-исследовательской и лабораторной базой. Московский эндокринный завод (МЭЗ) открыл центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств в филиале «Лефортовский». В создание объекта инвестировали 425 млн рублей, в том числе 300 млн рублей – на закупку оборудования. К 2025 году на территории филиала планируется за 9,9 млрд рублей построить крупный промышленный комплекс с научно-исследовательской и лабораторной базой.

Центр занял 700 кв. м. В нем расположились шесть лабораторий. На первоначальном этапе там будут отрабатывать и совершенствовать технологии производства более 60 активных фармсубстанций и высокотехнологичных лекарственных средств, получаемых методами генной инженерии (для лечения репродуктивной системы), методом пептидного синтеза (для терапии заболеваний эндокринной системы и метаболического синдрома) и методами химического синтеза нового поколения селективных ингибиторов факторов свертывания крови, гипогликемических средств, нейролептиков, анксиолитиков, миорелаксантов и неингаляционных средств для наркоза.

В МЭЗ пока не раскрывают названия препаратов. Информация по ним появится после того, как разработки пройдут необходимые этапы по юридической защите интеллектуальной собственности.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что в 2021 году город заключил с МЭЗ офсетный контракт, который предполагает выпуск 20 препаратов и объем инвестиций по которому составляет 1 млрд рублей. Центр стал площадкой, на которой будет реализовываться этот контракт.

До 2025 года в филиале «Лефортовский» планируется открыть промышленный комплекс с научно-исследовательской и лабораторной базой. Общий объем инвестиций в проект составит 9,9 млрд рублей, из них 6,6 млрд рублей – собственные средства МЭЗ. На данный момент на площадке проходит реконструкция и техническое переоснащение научно-лабораторного корпуса.

Вторым этапом реализации инвестпроекта станет введение в эксплуатацию высокотехнологичного производства, мощности которого позволят ежегодно выпускать 73 млн препаратов в ампулах и флаконах, включая лиофилизированные препараты и эмульсии, около 1 млрд таблеток и капсул, 10 млн препаратов в форме спреев, а также 33 млн трансдермальных пластырей и трансмукозальных пленок на базе собственных разработок предприятия.

Фото: endopharm.ru

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