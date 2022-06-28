Завод компании «Фарма капитал» после простоя площадки возобновил производство лекарств

Фармацевтический завод петербургской компании «Фарма капитал» (принадлежит «Сбербанку» через компании «СБК Актив» и «Нефтесервис») после многомесячного простоя площадки возобновил производство лекарств. Об этом пишет издание «Ведомости. Санкт-Петербург» со ссылкой на генерального директора компании Ивана Глушкова.

По его словам, в июне предприятие начало выпускать гастроэнтерологические лекарственные препараты.

«Мы сейчас приступили к производству продукции. Уже подписан договор на выпуск трех наименований, и еще около 10 находятся на завершающей стадии согласования», – заявил Глушков.

Он также сообщил о планах наладить производство кардиологических и противоэпилептических препаратов.

Мощность предприятия – 1,2 млрд таблеток и капсул в год. Оно может выпускать лекарственные средства в твердых дозированных формах и оказывать услуги по первичной и вторичной упаковке лекарственных форм, включая инъекционные.

Гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что продажа простаивающего производства за адекватные деньги невозможна. Поэтому восстановление выпуска лекарств – единственная схема, которая поможет владельцам непрофильного актива найти партнера по управлению бизнесом или потенциального покупателя.

«Вероятнее всего, продажа будет поэтапной. „Сбер” будет управлять, пока не найдет квалифицированного партнера, который сможет сначала взять предприятие в управление, а затем и выкупить», – уверен Бурмистров.

Как стало известно в декабре 2021 года, компания «Фарма капитал» получила лицензию на производство лекарств.

gxpnews