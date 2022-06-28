«Биннофарм Групп» объявила о расширении продуктового портфеля

Предприятия фармкомпании «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система») в первом полугодии 2022 года получили девять регистрационных удостоверений на лекарственные средства в категориях антибиотиков, диуретиков, гемостатических и других препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Расширение портфеля антибактериальных средств такими продуктами, как дорипенем или имипенем, применяющимися для лечения тяжелых госпитальных инфекций, дает нам возможность закрывать насущные потребности системы здравоохранения страны и обеспечивать лечение миллионов пациентов. Компания уже занимает первое место среди российских производителей по объему выпуска антибиотиков в натуральном выражении, а с выходом новых препаратов мы еще больше укрепим свою позицию в этой категории», – прокомментировал гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

В портфеле компании также появились лекарственные средства других категорий, например диуретик торасемид и гемостатик транексамовая кислота.

«Учитывая высокую конкуренцию на рынке дженериков, мы постоянно повышаем качество портфеля, разрабатывая современные лекарственные препараты в собственном R&D-центре. Это позволяет не только лидировать в традиционных для нас сегментах, но и наращивать присутствие в новых. Благодаря технологическим возможностям и компетенциям наших производственных площадок мы можем выпускать широкий спектр продукции практически во всех существующих лекарственных формах», – заявил Муратов.

Портфель «Биннофарм Групп» включает более 450 регистрационных удостоверений в России, являясь одним из самых больших среди отечественных производителей.

Как стало известно ранее, «Биннофарм Групп» выпустила на рынок новый гемостатический дженерик.

gxpnews