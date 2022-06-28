В Евросоюзе полностью одобрили первую вакцину от коронавируса

В Евросоюзе выдано первое полное регистрационное удостоверение на вакцину от COVID-19. Оно предоставлено препарату VLA2001 компании Valneva.

Valneva объявила, что Европейская комиссия предоставила полное разрешение на продажу в Европе инактивированной цельновирусной вакцине компании против коронавируса. Препарат VLA2001 одобрен для вакцинации лиц в возрасте от 18 до 50 лет, сообщается на сайте компании.

VLA2001 станет первой инактивированной вакциной против COVID-19, которая получит регистрационное удостоверение в Европе. Оно будет распространяться на все 28 государств — членов Европейского союза, а также на Исландию, Лихтенштейн и Норвегию.

В инактивированных вакцинах используются вирусы или бактерии, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла или радиации.

До этого препарат Valneva одобрила Великобритания, хотя Лондон, как и страны Европейского союза, отменил ранее заключенное соглашение о закупке вакцин. Вакцина также имеет разрешение на экстренное применение в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

«Мы очень рады, что ЕС предоставила полное разрешение на продажу VLA2001, единственной инактивированной цельновирусной вакцине против COVID-19, доступной в Европе. 15% европейцев старше 18 лет еще не вакцинированы, и мы считаем, что доступность нашей инактивированной вакцины поможет увеличить охват вакцинации и оказать существенное влияние на здоровье населения», — заявил главный исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах.

Николай Соколов

pharmvestnik