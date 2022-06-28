Экс-зампред правительства Ставропольского края получил 9 лет колонии за взятки при строительстве медобъектов

Промышленный районный суд Ставрополя 27 июня приговорил бывшего зампредседателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Чиновника признали виновным в получении взяток на общую сумму 65 млн рублей за покровительство на тендерах по строительству медицинских объектов. Суд решил освободить чиновника и еще одного фигуранта дела – экс-замминистра строительства и архитектуры края Ивана Якимова – от наказания по статье о превышении должностных полномочий. Прокуратура намерена обжаловать данное решение.

Как установили следствие и суд, Александр Золотарев с декабря 2017 по июнь 2019 года лично, а также в преступном сговоре с бывшим министром строительства и архитектуры региона Алексеем Когарлыцким получил взятки на общую сумму 65 млн рублей за содействие организации на тендерах по строительству трех медобъектов – корпуса Краевой детской клинической больницы, лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера и лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого онкологического диспансера. По информации «Коммерсанта», подрядчиком выступала компания «Гипроздрав».

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Гипроздрав» основано в Москве в 1999 году. Компания на 100% принадлежит гражданам РФ – более подробная информация не раскрывается. Гендиректором является Евгений Левин. В 2021 году компания выручила 334,4 млн рублей, чистая прибыль составила 608 тысяч рублей.

Первую взятку в размере 2,5 млн рублей за покровительство при реализации госконтракта по возведению корпуса детской больницы Золотарев получил совместно с Когарлыцким в декабре 2017 года. В 2018 году взятка за «покровительство», но уже при строительстве кардиоцентра, возросла до 15,5 млн рублей. В 2019 году «помощь» компании по госконтракту на возведение корпуса для онкодиспансера оценили в 45 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, занимающем государственную должность субъекта РФ, лично и через посредника взятки в виде денег). Первого фигуранта дела – Алексея Когарлыцкого – задержали в ноябре 2019 года. Его также обвиняли по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов организации и руководство их исполнением).

Чиновник заключил сделку со следствием, в связи с этим в суде его дело рассматривалось в особом порядке. Когарлыцкий стал основным свидетелем обвинения по делу Золотарева. В апреле 2022 года суд назначил экс-министру строительства наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также запрет в течение трех лет занимать государственные должности.

В ходе расследования в отношении Александра Золотарева также было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к совершению должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций). Как установило следствие, он дал незаконные указания Когарлыцкому и экс-замминистра строительства Ивану Якимову подписать разрешение на ввод в эксплуатацию незавершенного строительного объекта «Легкоатлетический манеж». Таким образом, он склонил Якимова к превышению должностных полномочий. В результате подрядчик не получил оплату за выполненные работы на объекте на 19 млн рублей.

Золотарев был задержан в марте 2021 года. Его дело с обвинительным заключением прокуратуры передали в суд осенью этого же года. В ходе судебного следствия чиновник не признавал себя виновным. Во время выступления с последним словом Александр Золотарев пояснил, что отношения к инкриминируемым ему преступлениям не имеет и никто из участников дел у него в прямом подчинении не находился. Поэтому он не мог даже гипотетически «давать им поручения, ускорять процессы, склонять к нарушению закона». В связи с этим экс-зампред правительства просил суд оправдать его по всем статьям предъявленного обвинения.

Защита Золотарева также отмечала, что обвинение базируется только на словах Алексея Когарлыцкого и посредников, которых привлекли для работы «с откатами от подрядчиков». Региональная прокуратура во время прений запросила для чиновника 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

На судебном заседании 27 июня Александру Золотареву озвучили приговор по статье о взятках – 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 150 млн рублей и запрет занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение шести лет.

По второй статье обвинения – превышение должностных полномочий – Золотарев и Якимов были оправданы. Суд посчитал, что доказательств вины фигурантов в подстрекательстве и превышении полномочий нет. Прокуратура с таким выводом не согласна и намерена обжаловать приговор в вышестоящем суде. Кроме того, после поступления копии приговора в ведомство «он будет изучен в уголовно-судебном управлении прокуратуры края, в случае выявления дополнительных оснований для обжалования апелляционные требования будут дополнены».