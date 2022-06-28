Компания PeptidPRO объявляет о выходе на российский рынок

PeptidPRO, российский фармацевтическая компания-производитель лекарственных средств на основе регуляторных пептидов, объявляет о выходе на рынок и получении государственной регистрации на три оригинальных инъекционных препарата. Основанная в 2016 году, PeptidPRO — фармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и выводом на рынок оригинальных рецептурных лекарственных средств.

PeptidPRO развивает подходы к изучению регуляторных пептидов, создает лекарственные препараты на их основе и меняет представления врачей и пациентов о возможностях профилактики и лечения заболеваний. Область научных интересов компании составляют возможности лечения социально-значимых заболеваний с использованием регуляторных пептидов. Команда занимается изучением потенциала пептидных препаратов, позволяющих не просто устранять симптомы, но и влиять на патогенез заболевания, восстанавливая утраченные функции органов и тканей.

Текущий портфель компании содержит препараты, для лечения заболеваний в таких областях медицины, как репродуктивное мужское здоровье, урология, периферический атеросклероз и других. В июне 2022 года три препарата PeptidPRO прошли государственную регистрацию: Везустен® (лечение синдрома гиперактивного мочевого пузыря), Славинорм® (хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей) и Фертивелл® (лечение мужского бесплодия).

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