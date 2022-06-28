Минздрав зарегистрировал «универсальный» препарат против рака

Минздрав зарегистрировал препарат «Витракви» от компании Bayer. Препарат нацелен на ключевой генетический фактор роста опухоли, показан независимо от локализации процесса.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на противоопухолевый препарат «Витракви» (МНН ларотректиниб) компании Bayer. Информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Впервые препарат был одобрен в 2018 году американским регулятором.

Препарат ларотректиниб нацелен на ключевой генетический фактор роста солидной опухоли. Показан для лечения взрослых и детей с солидными опухолями при выявлении специфического генетического признака — слияния генов нейротрофического рецептора тирозинкиназы (NTRK). В инструкции также указано, что препарат показан при метастатическом процессе или когда хирургическое удаление опухоли может привести к тяжелым осложнениям, или когда у пациентов отсутствуют адекватные варианты лечения.

«Витракви» зарегистрирован в виде капсул по 25 мг и 100 мг.

Эффективность и безопасность препарата изучена в трех многоцентровых клинических исследованиях. Ларотректиниб показал 75%-ную общую частоту ответа при различных солидных опухолях. У 73% продолжительность ответа составила не менее шести месяцев, у 39% — год или более.

В российский реестр Минздрава включены два клинических исследования ларотректиниба, начатые в 2021 году. Исследования должны завершиться в 2025 и 2026 годах.

Вероника Догузова

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