Минэкономразвития представило проект по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

Минэкономразвития опубликовало проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В апреле президент Владимир Путин обязал правительство подготовить документ до 1 июля.

Минэкономразвития представило проект по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Он размещен на портале regulation.gov.ru. Эксперимент предлагается провести на территориях Москвы, Московской области и Белгородской области с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

«Продажа рецептурных лекарств позволит повысить как физическую, так и экономическую (за счет усиления конкуренции) доступность рецептурных лекарственных препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц, в условиях пандемии», — следует из пояснительной записки к документу.

Сейчас онлайн-продажа рецептурных лекарств, наркотических, психотропных и спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта более 25% запрещена.

Подготовить и внести в Госдуму проект, предусматривающий проведение эксперимента по продаже рецептурных лекарств, президент Владимир Путин поручил правительству еще в апреле. Тогда он обязал ответственных лиц представить проект до 1 июля 2022 года. Госдума и Совет Федерации должны обеспечить принятие подготовленного законопроекта в весеннюю сессию, до 15 июля.

Руслан Мавлиханов

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