«Медсинтез» объявил о прекращении активных поставок на экспорт

Уральский завод «Медсинтез» прекратил активные поставки на экспорт. Об этом сообщил председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

«По экспорту активно сейчас не работаем, все силы брошены на то, чтобы завод „Медсинтез” поставлял в России лекарства. Продукция завода поставляется во все регионы РФ. По основным направлениям сейчас это инсулины и „Триазавирин”», – цитирует Петрова ТАСС.

Специализация завода «Медсинтез» (расположен в городе Новоуральске Свердловской области) – производство фармацевтической продукции. На предприятии производят инфузионные растворы, готовые формы генно-инженерного инсулина человека, твердые и жидкие формы лекарственных препаратов. Завод занимается изготовлением лицензированных препаратов, а также создает новые лекарственные средства.

«Медсинтез» ранее объявил о запуске производства реагентов для создания лекарств.

gxpnews