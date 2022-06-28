Минпромторг: российской фармацевтической отрасли не грозит кризис оборудования

Пресс-служба Минпромторга заявляет, что российские фармпроизводители ранее, в период пандемии COVID-19, уже сталкивалась с затруднениями, связанными как с поставкой необходимого производственного оборудования, так и с его сервисным обслуживанием. Наработанный опыт в подборе аналогов необходимого оборудования и новых поставщиков позволил к настоящему времени российским производителям сформировать значительные запасы расходных материалов, а также более гибко подходить к выбору поставщиков.

В свою очередь Минпромторг России ведет работу по поиску и организации поставок необходимого оборудования от российских производителей, поставщиков из дружественных стран, а также информирует отрасль о заинтересованных в таком сотрудничестве иностранных контрагентах для выстраивания дальнейших коммерческих коммуникаций.

На территории РФ производится широкий спектр фасовочно-упаковочного оборудования и оборудования для розлива, которое может применяться в том числе в фармацевтической индустрии, пояснив, что российское оборудование соответствует требованиям заказчиков и может конкурировать с европейскими поставщиками.

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