Вакцина от коронавируса Sanofi и GSK эффективна против омикрона

Так называемая бивалентная вакцина изначально была нацелена на бета-вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке, а также на исходный уханьский штамм вируса. В исследовании с участием 13 тыс. взрослых пациентов препарат продемонстрировал эффективность в 64,7% против симптоматического COVID и 72% эффективность против инфекций, вызванных вариантом «омикрон».

Ранее в июне 2022 года бивалентная вакцина продемонстрировала потенциал в двух испытаниях для защиты от основных вызывающих озабоченность вариантов вируса — подвидов омикрон BA.1 и BA.2 — при использовании в качестве бустерной дозы.

Sanofi и GSK, два крупнейших в мире производителя вакцин, надеются закрепиться на рынке препаратов для профилактики коронавируса следующего поколения. Компании заявили в пятницу, что новые данные, подтверждающие эффективность бивалентной вакцины, будут представлены регуляторам позже в 2022 году.

Оригинальная вакцина против COVID от Sanofi и GSK уже находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам.

remedium