Расширена программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортеры могут взять льготный кредит. Как подчеркнули в пресс-службе кабмина, решение поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров.

«В обновленный перечень в том числе вошли орехи, кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания, дополнительные наименования лекарственных средств и отдельных видов сельскохозяйственного оборудования», – говорится в сообщении.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции запустили в мае текущего года. С ее помощью импортеры могут взять заем по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта (сейчас это около 5,8%). Разницу банкам компенсируют за счет субсидий из федерального бюджета. На эти цели правительство уже выделило более 37 млрд рублей.

Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства – три года.

gxpnews