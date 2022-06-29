Производители лекарств из плазмы крови получили больше полномочий Минпромторг доработал проект о внедрении правила «второй лишний» » Минздрав отменил государственную регистрацию восьми препаратов Минздрав России исключил из государственного реестра восемь препаратов. Соответствующая информация была размещена на сайте Государственного реестра лекарственных средств. Из реестра исключены такие препараты, как: – «Алдара» (имихимод), крем для наружного применения, 5%, производитель «3М Хелс Кеа Лтд» (Великобритания). – «Артрозилен» (кетопрофен), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 80 мг/мл, производитель «Абиоген Фарма С.п.А.» (Италия). – «Атенолол» (атенолол), таблетки, 50 мг, производитель «Закрытое акционерное общество „Канонфарма продакшн”» (ЗАО «Канонфарма продакшн»)» (Россия). – «Валсартан санофи» (валсартан), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, 160 мг, производитель «Зентива к.с.» (Чешская Республика). – «Кларитромицин санофи» (кларитромицин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг, производитель «Зентива Саалык Юрюнлери Санайи ве Тиджарет А.Ш.» (Турция). – «Пиносол», мазь назальная, производитель «Санека Фармасьютикалс а.с.» (Словацкая Республика). – «Прегабалин Д-р Редди′с» (прегабалин), капсулы, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 300 мг, производитель «Д-р Редди′с Лабораторис Лтд» (Индия). – «Серакстал» (октреотид), раствор для инфузий и подкожного введения, 0,05 мг/мл, 0,1 мг/мл, 0,5 мг/мл, производитель «Италфармако С.п.А.» (Италия); общество с ограниченной ответственностью «Добролек» (ООО «Добролек») (Россия). Решения были вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юрлиц. gxpnews