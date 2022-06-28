Суд отменил запрет «ПСК Фарме» на выпуск тофацитиниба

Спор вокруг препарата тофацитиниб между Pfizer и «ПСК Фарма» длится с 2020 года. Суд выдал запрет на ввод в оборот препарата российского производителя. Но в мае патент Pfizer на оригинальный препарат был аннулирован. Теперь суд снял запрет, и «ПСК Фарма» сможет выпускать свой препарат в России.

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отменил запрет, выданный компании «ПСК Фарма», на ввод в оборот препарата с МНН тофацитиниб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Это связано с тем, что в мае Федеральная служба по интеллектуальной собственности отменила действие евразийского патента Pfizer на оригинальный препарат.

История спора

Речь идет о евразийском патенте № 006227 на группу изобретений «Соединения пирроло[2,3-D]пиримидина», который, согласно фармреестру патентов Евразийской патентной организации, должен был действовать до 25 ноября 2025 года.

Pfizer производит оригинальный тофацитиниб под брендом «Яквинус», зарегистрированный в России в марте 2013 года. Летом 2021 года компания зарегистрировала еще один препарат под брендом «Яквинус», но в другой дозировке.

Тофацитиниб предназначен для терапии ревматоидного артрита. В 2020 году Министерство здравоохранения включило препарат в рекомендации по профилактике и лечению COVID-19.

«ПСК Фарма» зарегистрировала свой препарат с МНН тофацитиниб под названием «Тофара» в декабре 2020 года.

Pfizer обратилась в суд с требованием запретить ввод в оборот «Тофары» еще до его регистрации — в июле 2020 года. Спустя полтора года суд частично удовлетворил иск и ввел запрет на ввод российского препарата в оборот.

В ответ «ПСК Фарма» подала возражение против выдачи патента № 006227, в результате чего он был аннулирован.

В пресс-службе Pfizer сообщали, что компания планирует обжаловать решение Роспатента и продолжит защищать свою интеллектуальную собственность.

«Сейчас ничего не препятствует выпуску и продаже препарата, такие планы у нас есть», — сообщили «ФВ» в «ПСК Фарма», но не назвали конкретные планы по объему выпуска препарата. При этом в компании отметили, что смогут закрыть рыночную потребность. «Отдельно могу отметить, что цена на препарат, произведенный на нашей площадке, дешевле препарата Pfizer на 35%», — добавил представитель компании.

Согласно данным ГРЛС, цена препарата «Яквинус» в дозировке 5 мг, 14 шт., составляет 40 258,92 руб. Цена на препарат «ПСК Фармы» в такой же дозировке и таком же количестве — 26 244,79 руб.

Маргарита Грошева

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