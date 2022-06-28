Минздрав отменил регистрацию «Прегабалина»

Минздрав отменил государственную регистрацию восьми препаратов. Среди них лекарство «Прегабалин» производства Dr. Reddy’s и препарат от насморка «Пиносол».

Минздрав исключил из государственного реестра восемь препаратов. Информация об этом была размещена на сайте Госреестра лекарственных средств 28 июня 2022 года.

Регуляторные решения в отношении восьми лекарств вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц.

Из реестра исключены лекарственные препараты:

«Алдара» (имихимод), крем для наружного применения, 5%, производитель «3М Хелс Кеа Лтд» (Великобритания), РУ — ЛП-001612 от 28.03.2012 г., выдано «Меда АБ » (Швеция); «Артрозилен» (кетопрофен), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 80 мг/мл, производитель «Абиоген Фарма С.п.А.» (Италия), РУ — П N010596/03 от 10.06.2010 г., выдано «Домпе Фармачеутичи С.п.А.» (Италия); «Атенолол» (атенолол), таблетки, 50 мг, производитель «Закрытое акционерное общество «Канонфарма продакшн» (ЗАО «Канонфарма продакшн»)» (Россия), РУ — Р N002774/01 от 10.09.2008 г., выдано «Закрытое акционерное общество «Канонфарма продакшн» (ЗАО «Канонфарма продакшн»)» (Россия); «Валсартан Санофи» (валсартан), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, 160 мг, производитель «Зентива к.с.» (Чешская Республика), РУ — ЛП-001726 от 02.07.2012 г., выдано АО «Санофи Россия» (Россия); «Кларитромицин Санофи» (кларитромицин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, 500 мг, производитель «Зентива Саалык Юрюнлери Санайи ве Тиджарет А.Ш» (Турция), РУ — ЛС-000106 от 27.03.2012 г., выдано АО «Санофи Россия» (Россия); «Пиносол», мазь назальная, производитель «Санека Фармасьютикалс а.с.» (Словацкая Республика), РУ — П N015768/02 от 15.07.2009 г., выдано АО «Санофи Россия» (Россия); «Прегабалин Д-р Редди’с» (прегабалин), капсулы, 50 мг, 75 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 300 мг, производитель «Д-р Редди,с Лабораторис Лтд» (Индия), РУ — ЛП-005195 от 19.11.2018 г., выдано «Д-р Редди’с Лабораторис Лтд» (Индия); «Серакстал» (октреотид), раствор для инфузий и подкожного введения, 0,05 мг/мл, 0,1 мг/мл, 0,5 мг/мл, производитель «Италфармако С.п.А.» (Италия); Общество с ограниченной ответственностью «Добролек» (ООО «Добролек») (Россия), РУ– ЛП-000953 от 18.10.2011 г., выдано «Италфармако С.п.А.» (Италия).

Вероника Догузова

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