«Газпром нефть» будет изготавливать сырье для производства фармсубстанций

Во втором квартале 2023 года «Газпром нефть» введет в строй лабораторно-пилотный комплекс, расположенный на территории Новоорловской площадки в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Среди прочего в комплексе займутся разработками сырья для фармсубстанций. Сумма инвестиций в проект составила более 5 млрд рублей. Во втором квартале 2023 года «Газпром нефть» введет в строй лабораторно-пилотный комплекс, расположенный на территории Новоорловской площадки в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Среди прочего в комплексе займутся разработками сырья для фармсубстанций. Сумма инвестиций в проект составила более 5 млрд рублей.

Лабораторно-пилотный комплекс займет 18,6 тысячи кв. м. Создание предприятия «Газпром нефть» анонсировала на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. Тогда размер инвестиций оценивался в 3 млрд рублей.

ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации» (дочерняя компания «Газпром нефти») будет отвечать за организацию разработки сырья для фармотрасли, сама «Газпром нефть» продолжит заниматься основным вектором развития компании – нефтехимией и производством полимеров, а также продуктов малотоннажной и специальной химии, сообщил гендиректор «Газпромнефть – Промышленные инновации» Михаил Никулин на состоявшемся на прошлой неделе заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

По его словам, в настоящее время дочерняя компания «Газпром нефти» работает над созданием технологий для производства спиртов, эфиров и гликолей ароматических производных, востребованных как сырье для производства фармсубстанций.

«Сейчас мы анализируем, какие интермедиаты для фармацевтических областей могли бы быть нам интересны с точки зрения объемности этой темы. Создана рабочая группа, на ПМЭФ-2022 подписано соглашение с Комитетом по промышленной политике Санкт-Петербурга. В задачах – проанализировать список из 30 тысяч препаратов, вычислить спектр медиатов, которые используются и являются для нас ключевыми», – поделился Никулин.

В начале марта 2022 года в России возник риск дефицита импортных фармсубстанций, так как европейские производители практически полностью прекратили поставлять сырье в Россию, а Китай и Индия, на долю которых приходится около 80% от общего объема импортируемого сырья, столкнулись с логистическими проблемами.

Источник: Коммерсантъ

Фото: ffin.ru