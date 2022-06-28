Как развивается фармацевтическая промышленность Армении

Фармацевтическая промышленность Армении за последнее десятилетие демонстрировала постоянный рост и превратилась в один из самых динамичных секторов экономики страны. Постановлением Правительства РА 1902-L от 18 ноября 2021 года фармацевтическая отрасль утверждена как одна из пяти приоритетных сфер развития промышленности.

Розничные продажи непрерывно росли последние годы. Так, по данным компании IQVIA, в 2019 году розничные продажи рецептурных, безрецептурных препаратов и БАДов составили $162,4 млн, в 2020 году – $173,5 млн, в 2021 году – $184,2 млн, а за первые четыре месяца 2022 года – $64,2 млн.

В абсолютных значениях в 2019 году в рознице было продано 43,023 млн упаковок, в 2020 году – 47,192 млн упаковок, в 2021 – 48,853 млн упаковок, а за первые четыре месяца 2022 года – 16,339 млн упаковок.

В Армении действуют 24 фармацевтические компании, имеющие лицензии на производство лекарств. При этом большая часть сырья и химических соединений, используемых в производстве, закупается в ЕС и США. В свою очередь около 50% лекарств местного производства экспортируется. Ключевыми зарубежными рынками для армянских компаний являются страны СНГ, с преобладанием стран Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Таджикистан). Армянские компании представлены и в Грузии, Беларуси, России и на Украине. Важным конкурентным преимуществом является членство в ЕАЭС из-за нулевой таможенной пошлины. В 2018 году Армения экспортировала фармацевтической продукции на сумму около $21,3 млн.

В 2021 году было объявлено о программе IFC «Экономический рост Армении», которая, в частности, будет работать над реализацией исследования экспортных рынков Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), разработкой необходимых инструментов, которые помогут армянским производителям получить доступ к названным рынкам.

По данным исследования компании STADA, объем розничного рынка фармацевтических препаратов Армении в 2021 году достиг 155 млн евро. Драйвером стал сегмент Consumer Healthcare (СНС) – безрецептурные препараты, пищевые добавки, витамины, – показавший динамику 3,6% по сравнению с предыдущим годом, в то время как прирост рецептурных лекарственных средств составил 1,3%.

Тенденция роста сегмента безрецептурных препаратов наблюдается и в странах СНГ в целом. В Армении рынок СНС-продуктов весь 2021 год прирастал как в денежном выражении, так и по числу реализованных упаковок: его объем составил 57 млн евро.

Одной из важнейших проблем, по мнению аналитиков STADA, является ввоз незарегистрированных лекарственных средств. Несмотря на меры, уже проводимые регулятором, все еще остается высоким риск проникновения фальсифицированной продукции.

gxpnews