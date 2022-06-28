Минздрав сообщил о возможном дефиците аппаратов УЗИ

Созданная на базе Росздравнадзора комиссия определила перечень медизделий, которые не производятся в России и дружественных странах, и по ним может возникнуть дефектура. В их числе — медицинская техника для ультразвуковой диагностики и изделия для эндопротезирования.

Созданная на базе Росздравнадзора комиссия определила перечень медизделий, которые не производятся в России и дружественных странах, и по ним может возникнуть дефектура. В этот перечень вошли 1580 кодов видов медицинских изделий, сообщает пресс-служба Росздравнадзора. Отмечается, что они будут регистрироваться в ускоренном режиме.

В этот перечень попала медицинская техника для ультразвуковой диагностики и изделия для эндопротезирования. Об этом сообщила заместитель директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Айсылу Камалетдинова, передает «Парламентская газета».

«Из тех видов медизделий, которые не производят в России и дружественных странах, есть и медизделия для ультразвуковой диагностики и эндопротезирования. Хотелось бы, чтобы на это оборудование производители обратили особое внимание», – отметила она.

Она также напомнила, что практически все эти медизделия входят в порядки оказания медицинской помощи и есть риск, что медорганизации в ближайшее время в них будут нуждаться. Камалетдинова также подчеркнула, что на сегодняшний день обращения по поводу отсутствия подобной техники ни в Минздрав, ни в Росздравнадзор не поступали. Также она добавила, что по почти 700 из 1,5 тыс. медизделий из списка можно организовать собственное производство. В том числе по таким видам, как аппараты искусственной вентиляции легких, эндопротезы, медизделия для диагностики in vitro.

В начале апреля правительство определило особенности обращения медизделий в случае их дефицита, которые в том числе предусматривали сокращение срока их госрегистрации с 50 до 22 рабочих дней. Также документ регламентирует упрощенный порядок внесения изменений в регдосье на медизделие.

В мае Росздравнадзор предложил правила работы межведомственной комиссии по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Список будет формироваться на основании предложений членов комиссии либо по заявкам производителей и импортеров о возможности поставок дефектурных медизделий по сниженным ценам, писал «ФВ».

Артем Косенок

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