Минпромторг доработал проект о внедрении правила «второй лишний»

Минпромторг внес изменения в проект документа о внедрении правила «второй лишний». Изначально правительство планировало использовать механизм в качестве пилотного проекта при закупке 15 препаратов перечня СЗЛС. Но теперь оно будет распространяться на весь перечень.

Министерство промышленности и торговли обновило проект постановления правительства о внедрении правила «второй лишний» при госзакупках препаратов. «ФВ» ознакомился с документом.

Согласно новой версии, правило заработает с сентября 2024 года и будет распространяться на весь перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), как анонсировал первый зам. главы Минпромторга Василий Осьмаков.

Если перечень СЗЛС будет обновляться, то в отношении вновь включенных в него препаратов правило начнет действовать спустя два года после обновления.

Как сообщили «ФВ» в Минпромторге, сейчас проект проходит «согласительные процедуры».

Маргарита Грошева

pharmvestnik