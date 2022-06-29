Производители лекарств из плазмы крови получили больше полномочий

Участие третьих лиц в указанных процессах не допускается, чтобы исключить риск перепродажи донорского материала. Также законом запрещается вывоз полученной в России донорской крови, ее компонентов и плазмы, за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью.
Кроме того, теперь производители смогут заключать соглашения о совместном развитии инфраструктуры госмедучреждений, осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и ее компонентов. По условиям таких соглашений фармкомпании должны будут осуществить оснащение, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта, используемого медорганизацией для заготовки и хранения плазмы крови. Срок действия соглашения не может превышать 15 лет.
В апреле 2022 года Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий новый подход к правовому регулированию передачи плазмы крови для производства лекарственных средств. Госдума приняла документ в третьем чтении 15 июня.
Единственным исполнителем работ по переработке плазмы крови для нужд ФМБА России и производству иммуноглобулинов, в том числе иммуноглобулина человека нормального и иммуноглобулина человека против COVID-19 (КОВИД-глобулин), на 2022-2023 годы назначена «Нацимбио».
Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru