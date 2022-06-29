Минздрав зарегистрировал онкопрепарат Bayer от солидных опухолей

Минздрав РФ выдал разрешение на применение препарата Витракви (ларотректиниб) от немецкой Bayer для терапии метастатических солидных опухолей, имеющих транслокации с участием генов NTRK. В Европе и США лекарственное средство по этому показанию уже одобрено. Минздрав РФ выдал разрешение на применение препарата Витракви (ларотректиниб) от немецкой Bayer для терапии метастатических солидных опухолей, имеющих транслокации с участием генов NTRK. В Европе и США лекарственное средство по этому показанию уже одобрено.

Осенью 2021 года госфонд «Круг добра» принял решение лечить детей с солидными опухолями и утвердил к закупке препарат Bayer как не зарегистрированный по этому показанию. Тогда же фонд утвердил к закупке entrectinib (Rozlytrek от Roche).

В России с 2021 года ведутся два клинических исследования (КИ) ларотректиниба. Их завершение запланировано на 2025 и 2026 годы.

Впервые Витракви был одобрен в США: в 2018 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выдало разрешение на его применение для терапии солидных опухолей с транслокациями NTRK. В 2019 году препарат зарегистрировали в Европе.

При принятии решения об одобрении Витракви FDA руководствовалось результатами трех многоцентровых КИ лекарственного средства, согласно которым эффективность препарата в терапии солидных опухолей с транслокациями в генах NTRK у взрослых и детей составляла 75%.